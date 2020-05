Sparatoria a Pagani: colpi di pistola contro un negozio sportivo

Tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa, in via Farina, a Pagani. Il bersaglio è stato la saracinesca di un negozio sportivo, secondo le prime informazioni.

Il fatto

Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della tenenza di Pagani, per mettere in luce la dinamica dei fatti, appurando se sia trattato di un avvertimento o di una semplice bravata, non per questo meno grave, dato che è stata utilizzata un'arma da fuoco. Si indaga.