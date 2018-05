Pagani, spari in via De Gasperi: danneggiata un'auto

Spari a Pagani, in via De Gasperi. E' accaduto nel primo pomeriggio, poco dopo le ore 14.30, nelle vicinanze di una pizzeria. I proiettili hanno colpito una Smart di colore grigio, parcheggiata nei pressi di una pizzeria. Nessuna persona risulta ferita. Le prime testimonianze - indagini serrate da parte dei Carabinieri, i vigili urbani hanno transennato la zona e sono in corso rilievi - raccontano di due persone che sono giunte in via De Gasperi e che si sono rifugiate dietro la Smart quando hanno sentito esplodere colpi di pistola, pare due. Tanta tensione tra i residenti ma soprattutto tra gli avventori della pizzeria, piena di clienti nell'ora di maggiore affluenza.