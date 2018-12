Presentato il nuovo servizio comunale di spazzamento e raccolta dei rifiuti: tutte le novità

Questa mattina Giovanni Maria Cuofano, sindaco di Nocera Superiore, ha presentato il nuovo corso della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento cittadino che riparte con un upgrade in termini di prestazione ed efficacia.

Le parole del sindaco

"È un altro step importante del processo di miglioramento del sistema destinato a giungere alla nascita dell’isola ecologica a Nocera Superiore – ha commentato Cuofano – oggi il servizio di raccolta e spazzamento riparte con un assetto logistico e di personale d’altissima qualità, con mezzi spazzatrici meccanizzate in azione, un parco veicoli riammodernato ed incrementato, una squadra di operatori calibrata per servire ogni singolo angolo della città. Il dato principale è proprio questo – ha concluso il sindaco di Nocera Superiore – ogni strada, ogni vicoletto, ogni piccolo segmento cittadino sarà curato e pulito grazie ad un calendario organizzato per coprire appieno tutta la settimana".

Il servizio

A gestire il servizio di spazzamento, per 7 anni, sarà la ditta L'Igiene Urbana, vincitrice della gara d'appalto e prevede un incremento di 18 unità lavorative e verrà espletato dal lunedì al venerdì. Una spazzatrice espleterà il servizio di spazzamento meccanizzato nella zona centrale con frequenza giornaliera, mentre le zone periferiche servite dall’altra spazzatrice vengono effettuate a giorni alterni. Nove operatori, poi, completeranno il servizio di spazzamento manueale oltre alla pulizia dei cestini getta carte. Aggiornamenti importanti anche per il parco automezzi che, oltre a quelli in dotazione al Comune, sarà composto da 3 compattatori 120, 3 automezzi a vasca da 35 quintali, 5 automezzi a costipazione da 35 quintali, 2 Porter Piaggio a vasca, 7 ape-car nuove di fabbrica, 2 spazzatrici da 5 mc nuove di fabbrica.

