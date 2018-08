Spiagge accessibili ai diversamente abili: il servizio attivato nel Golfo di Policastro

Un gesto di civilità, nel Golfo di Policastro: grazie ad un progetto del Piano di Zona S9, sono stati previsti punti di accesso assistiti per i disabili nelle spiagge dei Comuni di Sapri, Vibonati, Ispani, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Centola e Camerota.

Il servizio

Obiettivo, è promuovere un turismo accessibile ed un’accoglienza di qualità attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Apposite passerelle per l’accesso al mare, nonchè personale idoneo per assistere i fruitori della spiaggia, verranno garantiti fino al 31 agosto, tre ore la mattina e tre ore il pomeriggio, dunque, per far vivere un'estate piacevole a tutti.