Prezzi in rialzo per l'accesso ai lidi: Ventura scrive al sindaco di Salerno

Prezzi in rialzo, per accedere agli stabilimenti balneari: è quanto denuncia il capogruppo del gruppo consiliare Davvero Verdi, Giuseppe Ventura che, facendosi portavoce delle segnalazioni giunte da molti cittadini, ha scritto una lettera al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Puntando i riflettori sui prezzi maggiorati dei lidi, dunque, Ventura auspica un interessamento del primo cittadino per la vicenda ed un'accelerata per la riapertura delle spiagge libere in città.