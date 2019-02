Lotta al commercio abusivo sulle spiagge, Salvini invia i fondi a 7 comuni salernitani

Ciascuno di loro riceverà 42mila euro che potranno essere investiti per l'assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, per il pagamento degli straordinari, per l'acquisto di nuove attrezzature o per le campagne di sensibilizzazione