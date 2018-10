Stabilizzazione dei precari di Salerno Pulita: il commento della Fiadel

Soddisfazione parziale per la Fiadel dopo la stabilizzazione dei lavoratori di Salerno Pulita, ma il sindacato non si ferma qui e fa un appello per le maestranze delle cooperative sociali e del Consorzio Salerno 2.

L'accordo

Nella serata di ieri, presso la sede di Salerno Pulita, è stato siglato l'accordo definitivo per l'assunzione delle 136 maestranze. L’accordo però è basato su un orario ridotto, nonostante le organizzazioni sindacali avessero chiesto il tempo pieno e quindi l'abolizione dello straordinario. "L'amministratore della società ha ribadito la volontà aziendale del puntare sul part-time e quindi i lavoratori verranno assunti entro il 15 ottobre a 32 ore settimanali in luogo delle 38 contrattuali - ha spiegato Angelo Rispoli, segretario generale della Fiadel provinciale - E’ stata accettata solo in parte la proposta del reinquadramento professionale dei dipendenti per sanare eventuali discriminazioni esistenti all'interno dell'azienda e che vede al momento il lavoratore interinale inquadrato a un livello diverso rispetto al dipendente storico sebbene faccia la stessa mansione. Dal primo gennaio prossimo cesserà la fine di questa discriminazione". La vertenza, però, ora continua per puntare all'assunzione dei lavoratori elle cooperative sociali che lavorano nelle stesse zone di spazzamento che attualmente sono state conferite a Salerno Pulita. "Su questo aspetto si svilupperà l’attività sindacali dei prossimi giorni - ha incalzato Rispoli - Inoltre, sempre ieri presso la sede della Gesco si è tenuto un incontro con il presidente dell'Ente d'Ambito di Salerno, Giovanni Coscia, le parti sociali e i lavoratori del Consorzio Salerno 2. Abbiamo chiesto a Coscia di operare un'azione più incisiva che tuteli i dipendenti consortili che, stante l'attuale situazione, corrono il rischio di andare in mobilità. E’ una situazione paradossale in un settore che richiede forza lavoro e che per legge ha bloccato le nuove assunzioni se prima non si stabilizzano gli attuali dipendenti" ha concluso.