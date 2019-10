Vede la sua ex e la picchia, in strada: 19enne di Polla nei guai

Non ha accettato la fine del loro amore, così, incontrandola per strada, la ha aggredita, mandandola in ospedale. Un diciannovenne di Polla ha ferito la sua ex fidanzata provocandole delle contusioni. Qualche mese fa la vittima aveva già denunciato le pressioni ricevute dal ragazzo.

Il divieto di avvicinamento

Nei confronti del giovane, in seguito alla segnalazione fatta dai Carabinieri della locale Stazione è stata disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex, richiesta dalla Procura della Repubblica. Il ragazzo rischia 5 anni di carcere per atti persecutori.