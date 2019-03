Dragaggio del fondale al Porto di Salerno: i lavori inizieranno a novembre

Prosegue senza sosta, anche in visione della stagione crocieristica, l'iter di avvicinamento ai lavori per il dragaggio del fondale del porto di Salerno che permetterà, alla fine, di poter ospitare navi con un pescaggio notevolmente superiore. Della situazione, questa mattina, hanno parlato Orazio De Nigris, amministratore delegato di Salerno Stazione Marittima Spa, e Pietro Spirito, presidente dell'Autorità Portuale.

Il commento di De Nigris

L'amministratore delegato di Salerno Stazione Marittima ha spiegato: "Dopo il periodo dell'euforia del 2015, adesso dobbiamo consolidare i traffici. Siamo scesi nel 2017 fino a 63.000 passeggeri che è stato, recentemente, il nostro punto più basso ma ci apprestiamo, nel 2019, a sfiorare la soglia del 100.000. Nel programma triennale, con il dragaggio del Molo Manfredi, avremmo dei margini immensi - ha spiegato - ciò non perchè siamo particolarmente abili ma perchè la nostra terra è un baricentro per i tragitti delle crociere del Mediterraneo. In più abbiamo finalmente ripreso Costa Crociere che, dall'11 aprile, sarà di nuovo a Salerno", ha concluso.

I tempi per il dragaggio

Il presidente Spirito ha, invece, parlato dei tempi per effettuare le operazioni di dragaggio: "E' in corso la gara e ci sono quattro operatori importanti che hanno presentato le loro offerte. La prima finestra utile, secondo le autorizzazioni dateci dal Ministero dell'Ambiente, comincia a novembre e finisce ad aprile e, quindi, lavoreremo perchè i lavori inzino entro metà Novembre", ha concluso.