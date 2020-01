Gara di solidarietà per Chicco: mistero su alcune donazioni scomparse

Mistero su alcune donazioni che dovevano essere a supporto della battaglia del piccolo Chicco e che, invece, non sono mai arrivate a destinazione. A denunciarlo è direttamente la pagina Facebook “Forza Chicco” dedicata al bimbo di cinque anni, originario di Stella Cilento, affetto da una grave malattia e che necessita di un costoso intervengo chirurgico. La famiglia si è trasferita a Genova per garantire le cure necessarie al piccolo ma è disposta anche ad andare all’estero.

La denuncia

Sulla pagina Facebook viene segnalato: “Per darvi un'idea di quanto ammonta la cifra raggiunta stiamo contabilizzando le donazioni ricevute e ci siamo resi conto che alcune delle manifestazioni e persone fisiche che hanno raccolto fondi per Chicco non ci hanno fatto pervenire il ricavato. A breve ve ne daremo notizia. Quindi preghiamo chiunque voglia fare manifestazioni o altro per Chicco e per la raccolta dei salvadanai di contattarci al seguente numero 3331198517”. Di qui l’appello a non consegnare i salvadanai pieni ad una persona non indicata. Il nominativo di quest’ultima sarà fornito contattando il numero indicato.