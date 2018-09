"Stelle in strada" per i senzatetto: cibo e vestiti per i bisognosi

Un nuovo appuntamento solidale da parte del Lions Club Salerno Host, presieduto da Lorenzo Criscuolo. Da circa 3 anni, infatti, con la collaborazione dei Club Lions di Salerno della provincia e dei Leo Salernitani, viene portato avanti il service Stelle in strada, per dare una mano a chi non ha una casa e necessita di generi di prima necessità e indumenti.

Cibi e assistenza, dunque, non solo per un giovedì di ogni mese, ma anche per la consegna di pasti nei dormitori di piazza San Francesco e via dei Canali, nonchè in piazza Ferrovia. Proprio in quest'ultima location, il 27 settembre alle 19.30, i Lions offriranno un pasto caldo e un capo di abbigliamento agli indigenti.