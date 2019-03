Femminicidio a Salerno: Nunzia protagonista di "Amore criminale" condotto dalla Pivetti

Andrà in onda domenica 17 marzo alle 21.20, su Rai 3, la terza puntata di Amore Criminale, il programma condotto da Veronica Pivetti: la puntata sarà dedicata a Nunzia, uccisa a 41 anni a Cava. Dopo un inferno di quindici anni di violenze, da tre mesi, la donna aveva deciso di non dormire più sotto lo stesso tetto del marito anche se di giorno continuava a occuparsi di lui e dei figli. Nunzia aveva deciso di separarsi per scappare da un matrimonio infelice e violento. Così si era trasferita a casa della madre. La mattina del 22 gennaio 2018 Nunzia è stata uccisa dal marito davanti agli occhi dell'anziana madre e del figlio più piccolo, costretto ad assistere all' omicidio.

La curiosità

Nonostante le lesioni, gli schiaffi, i pugni, i calci, le ciocche di capelli strappate, le coltellate e i morsi Nunzia - mentre muore - volge l'ultimo sguardo al figlioletto, chiedendo alla propria madre di portarlo al sicuro. L'ex marito di Nunzia è stato condannato per omicidio, in primo grado, con rito abbreviato, a 30 anni di carcere. Si attende l'appello. Nell'anteprima della puntata Veronica Pivetti reciterà un testo scritto dallo scrittore Paolo Di Paolo proprio su questo caso di femminicidio.