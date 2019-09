Via Zeccagnuolo: la strada killer, il sindaco di Pagani scrive al presidente della Provincia

Ha scritto al presidente della Provincia, Michele Strianese, il sindaco di Pagani, Alberico Gambino per puntare i riflettori sulla pericolosità di via Zeccagnuolo. Di seguito, la lettera del primo cittadino:



Le nostre comunità hanno ormai pianto troppo per la perdita di giovani vite spezzate sull’asfalto, lungo strade diventate “killer” che uniscono il nostro Agro Sarnese Nocerino.

La settimana scorsa l’ennesima vita interrotta lungo Via Zeccagnuolo. Ancora una volta ci siamo trovati a piangere la morte di un giovane che, come ogni mattina, si stava recando sul suo posto di lavoro. L’ennesima vita spezzata lungo un’arteria troppo spesso dimenticata e troppo insicura per l’abbondante flusso veicolare che, quotidianamente, l’attraversa.

E’ giunto il momento di intervenire seriamente. Non possiamo più aspettare. Non possiamo più consentire che lungo le nostre strade continuino a consumarsi tragedie. E’ per questo che ti chiedo di procedere alla messa in sicurezza di Via Zeccagnuolo, attivando tutti gli interventi possibili nelle competenze della Provincia di Salerno.