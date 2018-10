Atleti, famiglie e musica alla Strasalerno 2018: ecco i vincitori

Circa mille atleti hanno partecipato, questa mattina, alla XXIV edizione della Strasalerno, la tradizionale manifestazione podistica su percorso cittadino. Ad organizzarla l’Asd Atletica Vis Nova con la collaborazione della Fidal Campania e il patrocino del Comune di Salerno.

Il percorso

Partenza alle 9.30 sul lungomare Tafuri (altezza Piscina Simone Vitale). Il percorso si è snodato tra il lungomare cittadino fino a via Leucosia a Mercato. Poi ha coinvolto via Posidonia, via Trento, via Torrione, Corso Garibaldi, via Roma, via Lista. Stop al traffico veicolare dalle ore 8.30 fino alle 13 lungo l'intero tragitto.

I vincitori

Il vincitore della Strasalerno 2018 è Antonello Landi (Categoria SM40) della Atl Potenza Picena che ha tagliato il traguardo in 1:09:55. Dietro di lui Daniele Caruso (Cat. SM) del Club Atletico Potenza che ha chiuso secondo a 01:09:57. Terzo posto per Massimiliano Fiorillo dell’Asd Podistica Cava Pic Costa Amalfi (Cat. SM40) con un tempo di 01:12:32.