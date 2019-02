Street art per il parcheggio di via Vinciprova: la Scuola Medica Salernitana protagonista dei murales

La street art è di casa a Salerno. Come rende noto la Fondazione Alfonso Gatto su Facebook, in particolare, è la volta del parcheggio di via Viciprova, dove Jorit Agoch l’artista partenopeo autore, a Napoli, dei volti di San Gennaro, Maradona, Hamsik e tanti altri, sta tratteggiando il volto di Trotula de’ Ruggiero sui 400 metri di muro che delimitano l’area parking.

Le altre opere

Il progetto è promosso da Salerno Mobilità, in collaborazione con la Fondazione Alfonso Gatto, e patrocinato dal Comune. A caratterizzare il parcheggio, anche l’immagine del Regimen sanitatis salernitanum firmata Green Pino e "La pesca miracolosa" dell’artista sardo Andrea Casciu. Tanta curiosità.

(Foto della Fondazione Alfonso Gatto)



