Università di Salerno: gli studenti nel cast di Edge, curiosità

Soddisfazione per gli studenti dell'Università di Salerno: i giovani faranno parte del cast di Edge. Con un hola partita dai banchi, gli studenti hanno urlato lo slogan della webserie diretta da Jean-Luc Servino, autore con Francesco Servino e Luigi Milosa.

La serie

Una serie in 5 episodi a metà tra il talent show e la fiction che coinvolge giovani talenti della provincia di Napoli e di Salerno, oltre a diversi professionisti tra i quali spicca l'attore Rai Giovanni Caso (Un Posto al Sole). Sono in corso le riprese che coinvolgono attori, cantanti e ballerini: un cast nutrito ed eterogeneo che sotto la supervisione di coreografi, sceneggiatori ed autori di canzoni potrà mettere in evidenza le proprie capacità. Si tratta di un progetto che mira a continuare anche dopo la realizzazione della serie, studiata appositamente per il web, con l'allestimento di una vera e propria "scuola" e il coinvolgimento di tutti gli artisti nelle future produzioni della JLS Films. Tanta curiosità.