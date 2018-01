Suicidio a Campagna, 13enne si impicca: indagini in corso

Choc a Campagna, questa mattina. Una ragazzina di appena 13 anni si è tolta la vita impiccandosi, nella sua abitazione, in zona Castrullo.

I soccorsi

Sul posto, l’ambulanza medicalizzata dell’Humanitas che non ha potuto far altro che constatare il decesso ed i carabinieri che hanno avviato le indagini per far luce sul caso. Non si conoscono i motivi del suo gesto. Dolore.