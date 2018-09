Dramma ad Eboli, ex farmacista si impicca nel cortile dietro casa

Tragedia, questa mattina, in via Falcone a Eboli, dove un ex farmacista di 42 anni, G.D.M le sue iniziali, con problemi psichiatrici, si è impiccato nel cortile situato dietro alla sua abitazione.

Le indagini

L’uomo, che avrebbe tentato di togliersi la vita già in altre occasioni, è morto sul colpo. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno coperto il cadavere ed avviato le indagini del caso. Sotto choc la comunità.