Dramma ad Agropoli, giovane travolta e uccisa da un treno: presunto suicidio

Dramma nel Cilento, oggi pomeriggio: una ragazza è stata travolta e uccisa da un treno in corsa, presso la stazione ferroviaria di Agropoli-Castellabate. L’episodio è avvenuto dopo le 15: sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polfer.

Il fatto

Traffico ferroviario bloccato per circa 30 minuti: indagini in corso, dunque, per far luce sul tragico episodio. Pare che la vittima fosse una donna giovanissima del Cilento. Comunità sotto choc per il presunto suicidio.