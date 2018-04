Suicidio in via Cacciatore: si lancia dal balcone, muore ex professore

Dramma in via Cacciatore, nella notte di domenica. Un uomo, ex professore, si è lanciato dal balcone della sua abitazione, precipitando al suolo, nei pressi di un garage.

Il decesso

Purtroppo, ha perso la vita: inutile ogni tentativo di soccorso. Ignoti, i motivi dell'estremo gesto che ha scosso l'intero quartiere. Dolore.