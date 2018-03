Tagli furtivi di querce a Padula: 4 denunce, sequestrati 20 quintali di legna

Sono state denunciate 4 persone nel salernitano, accusate di tagli furtivi di legna. I militari di Padula hanno scoperto in località Daccettura, delle querce tagliate abusivamente.

Gli accertamenti

Nessuna autorizzazione, per l'abbattimento di quegli arbusti, come accertato dai carabinieri che hanno denunciato i 4 responsabili e sequestrato circa 20 quintali di legna e gli automezzi usati per il trasporto. Negli ultimi mesi, 24 i furti di legna e 14 le denunce. I controlli continuano.