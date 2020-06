Scuola sicura, al via test rapidi e tamponi al personale: i dettagli

Riflettori puntati sulla sicurezza delle famiglia e a tutela dei ragazzi e delle ragazze oltre che dell'intero personale scolastico, in Campania: il presidente Vincenzo De Luca ha dato mandato alla Direzione Salute e all'assessorato all'Istruzione di lanciare il progetto "Scuola Sicura".

L'annuncio

Già a partire dai prossimi esami di maturità e successivamente in vista dell'apertura del prossimo anno scolastico, saranno effettuati test rapidi e tamponi al personale docente e non docente. Per i soli esami di maturità lo "screening" per la sicurezza sanitaria riguarderà circa diecimila soggetti in Campania.

Il caso a Napoli

Intanto, sempre sul fronte regionale, il Tar della Campania ha pronunciato oggi un decreto di sospensione della Ordinanza Sindacale del Comune di Napoli, accogliendo le richieste di Palazzo Santa Lucia. In particolare, il Tribunale Amministrativo della Campania si è espresso sulle parti relative al prolungamento degli orari di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 dello stesso 29.05.2020 e ha sospeso l'ordinanza del Comune di Napoli. Il Tar ha "Ritenuto che sussiste il “caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale” sotto il duplice profilo dell’aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale e della situazione di incertezza derivante dalla concorrenza di due discipline differenziate e contrastanti tali da ingenerare oggettivi dubbi sulla liceità dei comportamenti da tenere, da parte degli operatori economici e degli avventori.