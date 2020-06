Costiera Amalfitana, arriva l'ordinanza: stop alle targhe alterne per il 2020

Ora è ufficiale: via libera in Costiera Amalfitana, niente targhe alterne. Anas ha accolto le richieste dei sindaci e ha eliminato la circolazione alternata per il 2020.

I dettagli

L'ordinanza disciplina il traffico sulla Strada Statale 163. L'obiettivo è favorire l'afflusso turistico post Covid, soprattutto quello regionale, di prossimità, cioè dei vacanzieri di vicinato che, a giudizio degli operatori degli operatori dell'accoglienza e degli albergatori dovrebbero popolare la Costa Diva molto prima degli stranieri. Coinvolti i tratti di strada che ricadono nei comuni di Positano, Amalfi, Praiano, Minori, Maiori, Cetara. Il provvedimento entreràin vigore da domani, giovedì 25 giugno.