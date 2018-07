Salerno al nono posto per il mancato pagamento della Tari

La provincia di Salerno si classifica al nono posto per la poco invidiabile classifica del mancato pagamento della tassa sui rifiuti. Nella nostra provincia, infatti, mancano all'appello circa 64 euro per cittadino. La nostra, però, è una posizione invidiabile rispetto a quella di Roma dove mancherebbero oltre 140 euro a persona.

L'indagine

Lo studio è stato effettuato da Crif Ratings ed è stato condotto sui bilanci dei comuni italiani analizzando i mancati incassi su base pro capite relativi alla tassa rifiuti del 2016, evidenziando le differenze emergenti a livello regionale, provinciale e di città metropolitane. A livello regionale la Campania si piazza al terzo posto dopo Lazio e Sicilia mentre a livello nazionale mancherebbero circa il 20% delle entrate relative alle tasse sui rifiuti: in pratica una famiglia su 5 in Italia non paga la tassa sui riifuti. La Tari sarebbe il tributo che maggiormente si presta a non essere pagato dagli utenti a causa della natura quasi universalistica del servizio essendo difficile discriminare la raccolta per le utenze morose.