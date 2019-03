“TechnoDay 2019”, tra didattica e workshop: il programma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Innovative tecnologie audio/musicali saranno presentate a Salerno durante il primo appuntamento di “TechnoDay 2019”, tra didattica, seminari, workshop ed esibizioni, martedì 12 marzo al Centro Sociale (dalle ore 10). In una giornata ad ingresso gratuito, rivolta a studenti, docenti, professionisti e appassionati del settore, Yamaha Music Europe branch Italy presenterà i suoi più recenti strumenti (alcuni dei quali annunciati al Namm di Los Angeles), coniugando formazione e informazione.

L’evento, diretto dal professore Alfredo Capozzi, è patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno, con l’apporto degli assessori comunali Gaetana Falcone alle Pari Opportunità e Nino Savastano alle Politiche Sociali. La manifestazione si avvale, inoltre, del patrocinio del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento e della partnership operativa dell’Associazione “Cetara in Musica” e della Casa musicale “Cav. Quinto Fabio”. Richiamando l’attenzione di utenti in arrivo da tutta la Campania, ma anche da altre regioni, la giornata vedrà una significativa presenza di studenti: «Particolarmente rivolto ai licei musicali ed ai conservatori di musica, “TechnoDay” rappresenta un’importante occasione di incontro didattico e formativo complementare alle linee guida ministeriali» spiega Alfredo Capozzi, ideatore della manifestazione nel 2011, rendendola un appuntamento educativo annuale e di grande partecipazione dal 2017. Agli appassionati del settore sarà dedicato lo spazio serale (dalle ore 17 alle 21) quando, oltre ad essere illustrato l’impiego delle tecnologie presenti, sarà data ai visitatori la possibilità di provare una parte degli strumenti con l’aiuto degli endorser nazionali. A tenere i seminari saranno noti professionisti: Daniele Chiantese (drum), Simone Gianlorenzi (guitar, ampli & FX), Manuele Montesanti (synth & stage piano), Wouter “Tony” Verkuijl (PA system, mixer, radiomicrofoni).

Nell’ambito della giornata saranno, inoltre, sorteggiati due premi Yamaha offerti dalla Casa musicale “Cav. Quinto Fabio”: uno destinato alle scuole e l’altro ai visitatori privati che si saranno registrati online alla sessione serale (sul sito www.technoday.it) entro le ore 12 di domenica 10 marzo. Il team di “TechnoDay” è formato da Alessandro Pisapia, Vincenzo Nanni e Marco Matrone. Media partner dell’evento, Age of Audio e Wbe Television. Per informazioni e per la registrazione all’evento: technoday.it