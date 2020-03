Tedx giardino della Minerva: nuovo appuntamento il 27 giugno 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A seguito delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio da COVID-19, è stato riprogrammato l'appuntamento con il TEDx Giardino della Minerva. La nuova data è il 27 giugno 2020, sempre presso la stazione marittima Zaha Hadid di Salerno. "Siamo a lavoro per ridare nuovo slancio all'edizione zero del TEDx Giardino della Minerva - spiegano le organizzatrici Rosaria Chechile, Rosa Maria Agostino, Loredana Parisi e Daniela Iuorio. Renderemo questo rinvio l’opportunità per un’esperienza ancora più entusiasmante. Il nuovo appuntamento è per il 27 giugno, alla stazione marittima Zaha Hadid di Salerno. Parleremo di innovazione, identità, ambiente. E di tutto ciò che è generato dall'uomo: arte, scienza, musica, creatività, ricerca, in linea con il tema scelto 'Homogenia'.» Come partecipare al TEDx Giardino della Minerva? Per partecipare al TEDx Giardino della Minerva occorre acquistare i biglietti a questo link ----> https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tedxgiardinodellaminerva-90763115923 Per info e contatti Sito - tedxgiardinodellaminerva.com