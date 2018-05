Ritenta la rapina in banca e poi prova ad uccidersi: arrestato ebolitano a Milano

E' un ebolitano, il 70enne che prima ha tentato una rapina e poi ha tentato di uccidersi, a Milano. Gli uomini della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno infatti arrestato in flagranza di reato per tentata rapina ai danni della filiale della BNL di via Cimarosa, A.V., pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

Il fatto

L’uomo, nel primo pomeriggio di ieri, è entrato all’interno dell’Istituto di credito brandendo un coltello e intimando di consegnare il denaro. In quei momenti erano presenti 6 dipendenti e un cliente. Come riportano i colleghi di Milanotoday, una cassiera è riuscita a contattare il 112. La Centrale Operativa della polizia ha immediatamente diramato la nota via radio. Il personale della squadra mobile in servizio in abiti civili che si trovava in quel momento proprio nei pressi della banca è entrato all’interno dell’Istituto di credito cercando di far desistere A.V. Poco dopo sono sopraggiunte le volanti: improvvisamente l’uomo, sentitosi braccato, ha cominciato ad autolesionarsi infliggendosi con il coltello dei colpi all’altezza della gola. Un agente della Squadra Mobile lo ha disarmato, subendo, nella colluttazione, una ferita lacero contusa alla mano.

L'arresto

Il rapinatore è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo e, successivamente, è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. L'uomo, che aveva già colpito la stessa banca nel 2003, risponderà in tribunale di tentata rapina aggravata e lesioni aggravate.