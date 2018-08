Baronissi: tenta di estorcere denaro ad un giovane, arrestato

Ha tentato un'estorsione ai danni di un ragazzo ed è stato arrestato un giovane pregiudicato, a Baronissi. Il giovane, classe ’92, è stato messo in manette dopo l’ennesimo reato, come riporta Zerottonove.

Il caso

Questa volta, in particolare, ha tentato di estorcere denaro ad un ragazzo del posto: al suo diniego lo ha malmenato causandogli diverse lesioni e si è allontanato, non prima di avergli sottratto diversi effetti personali. Ad intervenire, i carabinieri della locale Compagnia: è finito agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura.