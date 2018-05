Lo insultano e lo minacciano con un coltello: choc sul lungomare a Salerno

Un brutto episodio di criminalità è stato consumato lunedì sera, dopo le ore 21, sul lungomare di Salerno. Come racconta il quotidiano La Città, M.C. si sarebbe imbattuto in due giovani, uno dei quali visibilmente alterato dall’alcool, che avrebbero tentato di rapinarlo. La donna lo avrebbe colpito con una spallata e poi avrebbe iniziato ad insultarlo: nel frattempo, il giovane che era in sua compagnia, avrebbe tirato fuori un coltello da cucina per minacciarlo.

Il racconto choc

"L’ho afferrato con un braccio e l’ho disarmato. - ha raccontato M.C. a La Città - Il coltello è finito in acqua, giacché eravamo vicino alla ringhiera. Il giovane sembrava ubriaco e vistosamente alterato, diversamente dalla compagna, che invece, con lucidità estrema, ha tentato di spegnermi la sigaretta sul volto e poi mi ha sfilato il cellulare dalla tasca". E' allarme sicurezza.