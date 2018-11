Provano a rubare in una casa: arrestati padre e figlio di Sarno

Hanno provato ad entrare all’interno di una casa, situata nel comune di Striano (Napoli). Ma, alla fine, sono stati arrestati. Nelle ultime ore, un uomo di 49 anni di Sarno, già con precedenti alle spalle, e il figlio incensurato di 22 anni, sono stati sorpresi da un residente mentre cercavano di introdursi dentro alla sua abitazione dalla portafinestra.

L'arresto

Per questo, spaventato, ha allertato il 112. E così i carabinieri sono giunti sul posto riuscendo ad ammanettare i due ladri, che sono stati trovati in possesso di una lunga barra di metallo utilizzata per forzare la recinzione esterna. Ora entrambi si trovano agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.