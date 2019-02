Tentato furto a Scafati: divulgate su Facebook le immagini della videosorveglianza

Ladri a Scafati: non cala l'escalation di furti nell'Agro, come in altre zone della provincia salernitana. In particolare, una cittadina ha diffuso sul gruppo di "Sei di Scafati se..." le immagini delle telecamere di videosorveglianza che ritraggono un uomo mentre tenta di scassinare la porta di una casa, servendosi anche di un cacciavite.

L'allarme

Pare, ad ogni modo, che il colpo non sia andato a buon fine. Anche nella frazione di Bagni, i cittadini stanno fronteggiando tentati furti da parte di ignoti che, a volto scoperto e con la massima tranquillità, provano ad introdursi nelle abitazioni in orari serali, per saccheggiarle. Accorato, l'appello alle forze dell'ordine, affinchè incrementino i controlli e scongiurino nuovi episodi.