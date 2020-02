Furti a Brignano, ladri messi in fuga dai residenti grazie a "Whats App"

Il gruppo comitato di Brignano insieme a due volanti della Polizia di Stato sono riusciti a mettere in fuga una banda composta da tre malviventi che cercavano di mettere a segno dei furti.

La dinamica

I malviventi sono riusciti ad entrare in due appartamenti del Lotto di cooperative che sono ancora al buio e senza urbanizzazioni. E, dunque, favoriscono l’intrusione dei ladri grazie all'assenza di illuminazione urbanistica. L'unico deterrente è il gruppo emergenza creato su WhatsApp che ha consentito di sventare una serie di furti che hanno avuto inizio dalle 18 del pomeriggio di domenica e sventati intorno alle 19:30 quando è stato messo in allerta tutto il quartiere. Due le intrusioni negli appartamenti che non sono andate a buon fine visto che i ladri sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva per fuggire.

L’appello

Da tempo il comitato di Brignano, composto da Massimo Ronca e da altri residenti, chiede maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine soprattutto durante le ore serali e notturne e il completamento dei lavori nel lotto delle cooperative.