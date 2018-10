Tenta di introdursi in un'auto in sosta: fermato in via Vernieri

Un uomo ha cercato di introdursi in un'auto in sosta nei pressi di in Via Michele Vernieri, alle 16 di oggi, ma non l'ha passata liscia. E’ stato fermato dalla Squadra Mobile, vicino alla Stazione Metro del Duomo.

Notando di essere stato scoperto dagli agenti, il giovane ha tentato la fuga a bordo di una bici, ma è stato bloccato: è stato, dunque, fermato per ulteriori accertamenti. Furto sventato.