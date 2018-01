Via Piave, ruba gli pneumatici di un'auto in sosta: arrestato

Volanti della Questura in azione, nel corso della notte: è stato arrestato G.T., 28enne noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato colto nella flagranza di furto di pneumatici in via Pellecchia, nell'area mercatale. In particolare, alle ore 4, i poliziotti sono intervenuti nei pressi di via Piave dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo intento a smontare gli pneumatici da un’auto parcheggiata.

L'arresto

Il tempestivo intervento delle Volanti ha consentito agli agenti di sorprendere in flagranza di reato il giovane che, dopo aver smontato i quattro pneumatici, compresi di cerchi in lega, dal veicolo, li stava caricando nel bagagliaio della sua vettura. Dalla perquisizione, sono stati trovati gli oggetti utilizzati per portare a compimento il furto e una dose di sostanza stupefacente: l’uomo è stato segnalato alla Prefettura.

Gli accertamenti

E' stato anche rintracciato il proprietario dell'auto presa di mira, cui sono stati restituiti gli pneumatici recuperati. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per essere sottoposto a rito direttissimo, stamattina. In corso, per il ladro, le procedure per l’avvio del procedimento amministrativo, per la conseguente emissione del provvedimento di Divieto di ritorno nel Comune di Salerno.