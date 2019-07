Si accoltella alla gola e poi si lancia in un dirupo: soccorso giovane a Salerno

Dramma a Salerno, in serata: un giovane ha provato a farla finita, tra via Ligea e via Croce. In un primo momento si è colpito alla gola con tre coltellate, per poi lanciarsi in dirupo di circa otto metri.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del nucleo Saf, nonchè le forze dell'ordine: come riporta Zerottonove, il giovane, oltre alle ferite alla gola, ha riportato diversi traumi alla schiena ed è stato condotto in gravi condizioni presso l'ospedale “Ruggi” di Salerno. Ignote le cause del gesto.