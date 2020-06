Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 3.5 avvertita anche in Campania

Terremoto di magnitudo 3.5 in Basso Molise. La scossa, con epicentro a 3 km sud est di Montecilfone e ad una profondita' di 18,4 km, si è verificato alle 18.21. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione che, spaventata, si è riversata in strada. Il sindaco del paese Giorgio Manes con i tecnici comunali sta effettuando la ricognizione del paese per accertare eventuali danni.

Gente in strada

Subito dopo la scossa, è stato raggiunto al telefono dal presidente della Regione Toma che si è informato dell'accaduto. Montecilfone è stato l'epicentro della scossa di 5.1 del 16 agosto 2018 e, nel paese, sono ancora presenti edifici lesionati e inagibili. "La gente e' per strada - spiega il sindaco - c'è stata molta paura. Anche io non posso negare di essermi spaventato". In paese sta arrivando Protezione Civile.

In Campania

Il movimento tellurico è stato avvertito, seppur leggermente, anche nella nostra regione. E, in particolare, in alcuni comuni della provincia di Benevento.