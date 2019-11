Terremoto in Albania, la testimonianza di Morena in vacanza con la sua bambina

Sarebbe dovuta essere una vacanza, invece quella di Morena Idrizi e della sua bambina, albanesi residenti a Sant'Arsenio, si è trasformata in una drammatica avventura. La giovane, infatti, si è recata a Tirana, in Albania, insieme alla figlia Sharon che per la prima volta avrebbe dovuto conoscere le bellezze della sua terra d'origine. Ma nella notte è stata svegliata dalla forte scossa di terremoto: Tirana, dove si trovano attualmente mamma e figlia del salernitano, è a circa 20 minuti del centro del sisma di magnitudo 6.5, registrato a 10 km di profondità alle 3.54 stamattina, con epicentro nella Costa Settentrionale dell’Albania, tra Shijak e Durazzo.

La testimonianza

Almeno 9 morti, circa 200 feriti e diversi danni agli edifici. "Dopo aver trascorso la notte in auto, adesso (nel pomeriggio di oggi ndr) siamo di nuovo in piazza, per precauzione. A casa non è possibile ancora rientrare: alle 14 abbiamo avvertito un'altra scossa molto forte", ha raccontato alla nostra redazione Morena Idrizi che sta vivendo ore di tensione. Tutti con il fiato sospeso per lei e la piccola che, ad ogni modo, risultano al sicuro.