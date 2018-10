Svincoli di Agropoli al buio: il Comune provvede a ripristinare l'illuminazione

Torna la luce negli svincoli di Agropoli: il Comune si farà carico del ripristino della pubblica illuminazione. Gli svincoli di uscita della Cilentana e quindi di ingresso nella città di Agropoli da tempo, infatti, risultano al buio, a causa di problemi legati agli impianti di pubblica illuminazione, di competenza provinciale.

La richiesta

L’Ente, avendo riscontrato la scarsa visibilità e la conseguente pericolosità dei tratti in questione, ha chiesto alla Provincia di Salerno, di poter intervenire in maniera autonoma per il ripristino dell’illuminazione. E questa mattina, c’è stato l’ok, da parte dell’ufficio provinciale preposto. Nel contempo, il sindaco Adamo Coppola, di concerto con l’assessore alla Manutenzione, Eugenio Benevento, hanno chiesto all’Ufficio Manutenzione comunale di disporre la messa in opera di pali della pubblica illuminazione nel tratto stradale che dalla chiesa Madonna della Pace conduce all’area dei centri commerciali. Un'iniziativa a favore delle condizioni di sicurezza per automobilisti e pedoni.