Traffico di cocaina tra Napoli e Vallo della Lucania: arrestati 2 operai

Due operai napoletani di 22 e 33 anni, domiciliati a Vallo della Lucania, sono stati arresti con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

I controlli

I due, ieri sera, sono stati fermati dai carabinieri mentre si trovavano nel centro cittadino. Subito sono scattate le perquisizioni, estese anche alla loro abitazione, che hanno consentito di rinvenire 40 grammi di cocaina, denaro in contante ed altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Lo stupefacente, già diviso in dosi e proveniente dalla provincia di Napoli, era pronto per essere messo sul mercato. I due ragazzi, quindi, sono stati ammanettati e accompagnati presso il loro domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.