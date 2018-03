Gite in Costiera: ripartono da Salerno i traghetti di Travelmar, le informazioni

Buone notizie per gli amanti della Divina. Dal 28 marzo, infatti, saranno riattivati i collegamenti via mare di Travelmar. In particolare, da piazza della Concordia, a Salerno, partiranno i traghetti per Amalfi e Positano, dalle ore 8.40 alle 11.40 ogni ora e poi anche alle 14.10 e alle 15.30.

I costi

Per recarsi ad Amalfi il biglietto costa 8 euro, mentre per Positano 12 euro. Per maggiori informazioni: Travelmar.it