Bimba di Ascea dona la propria treccia per sostenere la lotta contro il cancro

Il gesto che commuove è una storia d'amore che prende forma in Cilento, ad Ascea. Una bambina di 4 anni ha donato la propria treccia di capelli per sostenere un progetto nobile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

La bimba ha tagliato per la prima volta di tagliare i capelli e ha anche espresso il desiderio di donare la treccia allo zio, malato oncologico. La mamma l'ha accontentata: è stato tutto donato all’associazione no profit “Un angelo per capello” che raccoglie capelli naturali e produce parrucche per malati oncologici.