"Una caramella per l'8 marzo": ironia e critiche sui social contro Trenitalia, il sarcasmo di un locale salernitano

Ironia e sarcasmo, sui social, per l'iniziativa di Trenitalia annunciata per l'8 marzo: "In occasione della Festa della Donna, il prossimo 8 marzo sui treni Frecciarossa e Frecciarossa 1000, riceverai in omaggio una caramella gelèe Caffarel al limone. Offerta valida l'8 marzo 2019, salvo esaurimento scorte". Questo il regalo che Trenitalia aveva pubblicato sul suo sito internet, per omaggiare le clienti.

I commenti

Nonostante la società ferroviaria abbia poco dopo rimosso il post, gli utenti si sono sbizzarriti tra commenti ironici e critiche sul web. Anche nel nostro territorio, diversi i salernitani che hanno condiviso la foto del post di Trenitalia corredandola con battute. Tra questi, anche il locale Osteria numero 4 di Pellezzano che, rievocando l'offerta pomo della discordia, ha annunciato di offrire una lacrima di vino alla prima cliente dell'8 marzo (vedi foto in basso ndr).

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Salerno usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery