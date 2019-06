Treno non si ferma in stazione, i pendolari lo inseguono e il macchinista torna indietro

Incredulità, oggi pomeriggio, nel Cilento, dove il treno regionale 24008 partito da Paola e diretto a Napoli Centrale non si è fermato come previsto, alle 14.55, alla stazione di Omignano.

Il caso

Il convoglio - riporta Infocilento - è fermato diversi metri dopo la stazione ferroviaria. I pendolari, sorpresi per quanto stava accadendo, si sono diretti verso le carrozze scendendo dal marciapiede ma poi sono stati invitati a tornare indietro. E dopo quasi 15 minuti il macchinista ha avuto il via libera per tornare indietro e farli salire.