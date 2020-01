Trincerone Est, abbattuto il muro della ferrovia: spuntano i nuovi lampioni

Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del Trincerone Est a Salerno. Negli ultimi giorni (come mostrano le foto di Antonio Capuano) sono apparsi i nuovi lampioni che illumineranno l’intera strada. Non solo. Ma gli operai della ditta edile impegnata nel cantiere hanno anche abbattuto definitivamente il muretto della stazione ferroviaria.

Le decorazioni

Le vasche sono già state consegnate al cantiere e anche i lastroni di pietra sono già stati collocati. Tanta curiotià per le mattonelle in ceramica (di colore giallo, arancio e blu su sfondo verde) che sono state realizzate dall'azienda Solimene di Vietri sul Mare.