Tromba marina a Salerno: code di camion all'ingresso del porto

Dopo la tromba marina verificatasi, nel pomeriggio di oggi, nei pressi del porto commerciale, lunghe file di camion si sono andate formando nella corsia d’ingresso allo scalo salernitano.

I disagi

Numerosi tir, infatti, si stanno parcheggiando, uno dietro l’altro, in attesa di ricevere il via libera all’ingresso dagli uffici portuali. Una situazione che, col trascorrere del tempo, potrebbe creare disagi alla circolazione anche nelle strade adiacenti, come lungo il Viadotto Gatto, che collega le autostrade proprio con il porto di Salerno. In queste ore, comunque, i dipendenti sono al lavoro per riparare i danni provocati dal maltempo che hanno creato non pochi problemi in tutta la provincia di Salerno.