Agropoli, trovano una borsa con 500 euro e la restituiscono

Aveva perso una borsa con circa 500 euro all’interno: due ragazzi, Pia e Sabatino, di 19 anni, rispettivamente di Roccadaspide e Albanella, gliela hanno restituita. I due si trovavano sul Lungomare San Marco di Agropoli, quando si sono accorti della presenza di una borsa incustodita.

L'episodio

Come riporta Infocilento, attraverso un documento, i due giovani sono riusciti ad identificare chi l’aveva smarrita: consegnata ai carabinieri, non hanno dovuto far altro che contattare il proprietario e riconsegnarla. Un bel gesto che ha consentito ad un operaio campano di non perdere soldi e documenti.