Mettono in vendita una casa in Cilento, ma non è la loro: tre denunce

Una nuova truffa in Cilento: sono stati denunciati dai militari della Stazione di Torella dei Lombardi, nell’avellinese, una 21enne e una 39enne della provincia di Napoli e una 22enne della provincia di Caserta.

Il caso

Tutto è partito dalla denuncia di una signora di Cassano Irpino che aveva visto sul web foto panoramiche mozzafiato di un appartamento in fitto ad un prezzo conveniente: la malcapitata, desiderosa di cogliere l'occasione, ha versato 400 euro d’acconto mediante ricarica su carta prepagata. Incassato il denaro, però, i truffatori hanno fatto perdere le loro tracce.

Le denunce

Grazie agli accertamenti dei carabinieri, è emerso che tre donne, senza esserne né proprietarie né delegate, aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito online un annuncio per l’affitto di una casa nel comune di Camerota per il periodo estivo. Ora sono state denunciate per truffa in concorso.