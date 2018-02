Fa una ricarica Postepay, non può pagarla tutta e fugge: denunciato 35enne

Un 35enne napoletano. M.S le sue iniziali, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di truffa.

Il fatto

Le indagini sono iniziate lo scorso 27 gennaio quando la titolare di un’edicola affiliata al circuito Sisal, situata nel comune di Eboli, ha presentato denuncia alla polizia. La donna, il giorno precedente, aveva effettuato una ricarica Postepay ad un cliente per l’importo di 350 euro. Quest’ultimo, al momento di pagare, però, le consegnò solo 170 euro dicendo di non avere con se l’intera somma. Poi cercò di convincerla a soprassedere per non più di un’ora, tempo entro il quale le avrebbe portato i restanti 180 euro più 2 di ricarica.Non solo. Ma, per “addolcirla”, le mostrò anche le foto di un bimbo che sosteneva essere suo figlio malato e che quest’ultimo era ricoverato presso l’ospedale di Bologna. Il cliente, però, dopo essersi allontanato non è più tornato a saldare il debito.

E così gli accertamenti svolti dai poliziotti presso la società Sisal hanno consentito di accertare il numero della carta Postepay e di risalire al suo titolare, il quale è risultato essere un noto pregiudicato che risiede nel comune di San Giuseppe Vesuviano. Estrapolata la foto del truffatore dagli archivi, i poliziotti hanno sottoposto il fascicolo fotografico alla titolare dell’edicola, la quale senza ombra di dubbio, l’ha subito riconosciuto.