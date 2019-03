Una 56enne salernitana si aggirava nel reparto di Oncologia dell'ospedale Moscati di Avellino con un camice bianco confondendosi con gli infermieri. E con questo trucco, e giocando sull'equivoco, si faceva consegnare, anche con richieste insistenti, denaro dai pazienti e dai familiari che andavano a trovarli spacciandosi per iscritte ad un’associazione Onlus.

Le indagini

La donna, con precedenti penali per truffa, è stata bloccata dagli agenti della Sezione Volanti della Questura, che, al termine dell’identificazione, hanno emesso a suo carico un foglio di via obbligatorio. La segnalazione è partita dal familiare di un paziente. Sono in corso le indagini per risalire alla complice che l’avrebbe aiutata nel compiere le truffe.