Allarme truffe in Costiera Amalfitana: il ladro telefona e finge la consegna

Al tempo del Covid, il trucco è sempre lo stesso. Il malvivente finge di dover consegnare il pacco ad un parente, che ha chiesto di anticipare soldi per la consegna. Allarme truffe in Costiera Amalfitana.

I dettagli

Nel mirino dei ladri sono finiti soprattutto gli anziani, in particolare a Tramonti. per fortuna il raggiro non è andato a segno. I Carabinieri raccomandano prudenza e chiedono agli anziani di non fidarsi di sconosciuti che dovessero telefonare o bussare alla porta di casa.